Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев. Он также добавил, что приглашение Украины на встречу такого формата позволяет нам склонить на свою сторону те страны, которые колебались в поддержке.

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Нам нужно донести нашим партнерам, что глобальная экономика после вторжения 24 февраля должна существовать без России. Следует понимать, что это государство нарушает международное право, убежден Краев.

Ядерное государство, которое развязало агрессию против другого суверенного государства в 21 веке, не может быть частью глобальной политики, это нонсенс. Именно такой месседж нужно донести до участников G20 – привыкайте к миру без России,

– уверяет эксперт.

По мнению Александра Краева, наш национальный уровень после войны должен измениться – нужно мощное восстановление. Об этом говорили британцы и американцы, о так называемом "плане Маршала" для Украины.

Надо готовить его уже сейчас. Может это цинично, но Украина после этой войны станет более инвестиционно привлекательной для мира.

– утверждает Краев.

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