Про це у ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Він також додав, що запрошення України на зустріч такого формату, дає нам можливість схилити на свій бік ті країни, які вагались у підтримці.

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Нам треба донести нашим партнерам, що глобальна економіка після вторгнення 24 лютого, має існувати без Росії. Потрібно розуміти, що ця держава порушує міжнародне право, переконаний Краєв.

Ядерна держава, яка розв'язала агресію проти іншої суверенної держави у 21 столітті не може бути частиною глобальної політики, це нонсенс. Саме такий меседж треба донести до учасників G20 – звикайте до світу без Росії,

– запевняє експерт.

На думку Олександра Краєва, наш національний рівень після війни має змінитись – потрібне потужне відновлення. Про це говорили британці і американці, про так званий "план Маршала" для України.

Треба готувати його вже зараз. Може це цинічно, але Україна після цієї війни стане більш інвестиційно привабливою для світу,

– стверджує Краєв.

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