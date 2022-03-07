Такое мнение в эфире 24 канала высказал украинский журналист Айдер Муждабаев. По его словам, у России абсолютно безграничный ресурс физических тел.

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"Они там всегда все войны вели "мясом". Это от Александра Суворова еще. От Михаила Кутузова. Всегда", – вспомнил журналист.

Муждабаев: Современные войны большим войском не выигрываются

Однако, как заметил Муждабаев, сейчас войны ведут по-другому. Если у украинцев будет настоящее оружие, то неизвестно, сколько они могут из военкоматов привезти "мяса".

Путин все равно думает: "Нас много и все". Современные войны так не выигрываются. Так нельзя выиграть,

– подчеркнул он.

Также, по мнению журналиста, это показывает, как умело работают украинские военные. Именно поэтому количество войск России не имеет значения. "Имеет значение другое. Нужно сделать для России внутренние условия, чтобы никакой мотивации не было. Даже выстрела в сторону украинцев", – добавил Муждабаев.

Интересно, что в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты начали скрытую мобилизацию в Краснодарском крае. Эксперты говорят, что это может означать критическую ситуацию у врага.

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