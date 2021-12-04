Кроме того, Лукашенко также подчеркнул, что намерен посетить оккупированный Крым, и по этому поводу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Начать такую поездку он хотел бы с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены.

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Александр Лукашенко заявил, что его приезд в Крым будет означать "признание полуострова частью России". Диктатор утверждает, что имеет полное право на посещение оккупированного Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", – сказал он.

В МИД отреагировали на заявление диктатора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления Александра Лукашенко относительно Крыма. В это время украинский глава МИД находился в Риге на встрече министров иностранных дел НАТО.

Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Туристы в Крыму

До конца 2021 года в Крыму отдохнут 9 миллионов туристов. Такие цифры обнародовала оккупационная власть Крыма, которую назначил Кремль. Заметим, что столько отдыхающих на полуострове не бывало даже в советские времена. Независимые эксперты туристической отрасли утверждают, что эта статистика не имеет ничего общего с реальностью.

В то же время людей на полуострове в этом году было больше, чем в предыдущие годы. Причины – закрытые из-за COVID-19 границы и более жесткие ограничения даже в соседнем Краснодарском крае России.

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