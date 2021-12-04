Однако в отношении Лукашенко не стоит делать кардинальных выводов. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Дело в том, что он играет свою политическую игру. Заявления Лукашенко не имеют такого политического веса, если бы он был настоящим президентом и соответствовал бы своей должности. Он играет между Россией и Украиной. Лукашенко четко понимает, что товарооборот между странами очень большой. Экономика Беларуси зависит от этого", – отметил военный эксперт.

Поэтому я думаю, что это сугубо политические заявления и они могут звучать. Это касается и того, что Беларусь может выступать на стороне России, если начнется война, и того, что Крым российский,

– добавил он.

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