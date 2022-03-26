За убийства на территории Украины и военные преступления оккупанты теперь официально смогут получить ежемесячные зарплаты, налоговые льготы, медобслуживание и бесплатный(!) проезд в электричках.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

22 марта закон предложили в Госдуме оккупантов. На следующий день правки к закону "О ветеранах" в России вступили в силу – с 23 марта Путин официально признал, что его армия ведет войну против Украины.

Указ Путина о предоставлении оккупантам статуса "участников боевых действий" / Скриншот Госдумы

Указ Путина о предоставлении оккупантам статуса "участников боевых действий" / Скриншот Госдумы

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