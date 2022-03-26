За вбивства на території України та воєнні злочини окупанти тепер офіційно зможуть отримати щомісячні зарплати, податкові пільги, медобслуговування та безкоштовний проїзд в електричках.

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Деталі закону

22 березня закон запропонували в Держдумі окупантів. Наступного дня правки до закону "Про ветеранів" в Росії набули чинності – від 23 березня Путін офіційно визнав, що його армія веде війну проти України.

Також "ветеранами" стали ті російські військові, що вбивали та вбивають мирне населення в Сирії.

Указ Путіна про надання окупантам статусу "учасників бойових дій" / Скриншот Держдуми

Указ Путіна про надання окупантам статусу "учасників бойових дій" / Скриншот Держдуми

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