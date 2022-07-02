Его пошагово описали в Главном управлении разведки Минобороны. Там указали, куда можно обращаться и что после этого нужно делать.

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Принимают заявления в Информбюро

Если у человека нет информации о местонахождении кого-то из своих родных, то можно обратиться в Национальное информационное бюро по короткому номеру 1648 или городскому номеру – (044) 287-81-65. Информбюро также имеет сайт, где можно заполнить соответствующую форму для запросов на сайте – nib.gov.ua.

Можно обращаться в полицию

Также заявления об исчезновении людей принимают и в любом участке полиции. Нацполиция может внести человека в списки пропавших, основываясь на запросе по почте или звонку на один из этих номеров:

102 (круглосуточно);

(0894) 200-18-67.



Алгоритм сообщения об исчезновении лиц / Изображение МВД

Что происходит после этого

Поданное заявление регистрируют в журнале Единого учета и вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований. Об этом заявителю в течение 3 дней сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Когда находят пропавшего – тоже сообщают

Розыск пропавшего без вести прекращают не позднее чем через 3 дня с момента установления места нахождения, места захоронения или местонахождение останков. Об этом немедленно сообщают близким родственникам и членам семьи. Также заявителю, даже если он не родственник.

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