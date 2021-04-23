Алексей Резников пояснил, что президент России Владимир Путин фактически объявил о выходе из минских переговоров. Это произошло, когда тот в своем заявлении употребил аббревиатуры боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Что заявил Резников

Вицепремьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что во всех соглашениях используют понятия "Украина", "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" и "вооруженные формирования". Аббревиатуры образований боевиков так называемые "ДНР" и "ЛНР" не употребляют.

Читайте также Неконструктивные переговоры, – ОПУ о предложении привлечь боевиков к нормандскому формату

Мы услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что них нет такого понятия,

– сказал чиновник.

Он добавил, что ранее все представители России в переговорах использовали термин ОРДО. Ведь аббревиатуры группировок пророссийских боевиков суды Украины признали террористическими. Резников рассказал, что даже международные партнеры ведут дискуссии о признании этих группировок террористами – на уровне с "ИГИЛ".

"Как только президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из Минских соглашений со стороны России", – подчеркнул Резников.

Заявление главы Кремля, по словам вице-премьера, необходимо проанализировать в "нормандском формате" и ОБСЕ.

Справка. Путин заявил, что в случае, если президент Владимир Зеленский на встрече с ним хочет обсуждать Донбасс, то ему сначала следует пообщаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР". Лишь после этого, мол, можно обсуждать проблемы региона с третьими государствами.