Признание Путиным "Л/ДНР" – выход из минских переговоров, – Резников
Алексей Резников пояснил, что президент России Владимир Путин фактически объявил о выходе из минских переговоров. Это произошло, когда тот в своем заявлении употребил аббревиатуры боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Источник:"Свобода слова Савіка Шустера"
Что заявил Резников
Вицепремьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что во всех соглашениях используют понятия "Украина", "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" и "вооруженные формирования". Аббревиатуры образований боевиков так называемые "ДНР" и "ЛНР" не употребляют.
Читайте также Неконструктивные переговоры, – ОПУ о предложении привлечь боевиков к нормандскому формату
Мы услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что них нет такого понятия,
– сказал чиновник.
Он добавил, что ранее все представители России в переговорах использовали термин ОРДО. Ведь аббревиатуры группировок пророссийских боевиков суды Украины признали террористическими. Резников рассказал, что даже международные партнеры ведут дискуссии о признании этих группировок террористами – на уровне с "ИГИЛ".
"Как только президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из Минских соглашений со стороны России", – подчеркнул Резников.
Заявление главы Кремля, по словам вице-премьера, необходимо проанализировать в "нормандском формате" и ОБСЕ.
Поделиться новостью