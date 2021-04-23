Неконструктивные переговоры, – ОПУ о предложении привлечь боевиков к нормандскому формату
В Офисе Президента отреагировали на предложение России обсудить ситуацию на Донбассе в "нормандском формате" с участием боевиков. Там пояснили, что такая инициатива лишит смысла существующие форматы переговоров.
Источник:24 канал
Реакция Офиса Президента
Следует разделять предложение президента Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным на Донбассе и предложение Дмитрия Козака. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
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Политик подчеркнул, что Путин уже поддержал идею Зеленского. В то же время Козак предложил совершенно другое – провести на Донбассе переговоры с привлечением представителей Германии, Франции, Украины, России и боевиков.
Это предложение может просто размыть идею переговоров как таковых. Это бы лишило смысла существующие форматы, их наработки. А добавление к переговорам каких-то лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными,
– пояснил Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина предлагает оставаться в конструктивном русле и сохранить смысл существующих форматов. Предложение Козака можно рассмотреть лишь на уровне трехсторонней контактной группы.
"Предложение президента может создать такой уровень диалога, который будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а также активизирует сам процесс. Сделает его действительно содержательным. Именно это предложение является максимально конструктивным", – подчеркнул советник Андрея Ермака.
Что этому предшествовало
- Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, чтобы разблокировать мирное урегулирование.
- Впрочем глава Кремля заявил, что готов принять Зеленского в Москве. Вопрос Донбасса Путин обсуждать не желает.
- Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что к нормандскому формату следует приобщить боевиков.
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