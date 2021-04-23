В Офисе Президента отреагировали на предложение России обсудить ситуацию на Донбассе в "нормандском формате" с участием боевиков. Там пояснили, что такая инициатива лишит смысла существующие форматы переговоров.

Реакция Офиса Президента

Следует разделять предложение президента Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным на Донбассе и предложение Дмитрия Козака. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Актуально В Кремле готовы встретиться в нормандском формате на Донбассе, но с участием боевиков

Политик подчеркнул, что Путин уже поддержал идею Зеленского. В то же время Козак предложил совершенно другое – провести на Донбассе переговоры с привлечением представителей Германии, Франции, Украины, России и боевиков.

Это предложение может просто размыть идею переговоров как таковых. Это бы лишило смысла существующие форматы, их наработки. А добавление к переговорам каких-то лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными,

– пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина предлагает оставаться в конструктивном русле и сохранить смысл существующих форматов. Предложение Козака можно рассмотреть лишь на уровне трехсторонней контактной группы.

"Предложение президента может создать такой уровень диалога, который будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а также активизирует сам процесс. Сделает его действительно содержательным. Именно это предложение является максимально конструктивным", – подчеркнул советник Андрея Ермака.

Что этому предшествовало