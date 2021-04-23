В Офісі Президента відреагували на пропозицію Росії обговорити ситуцію на Донбасі у "нормандському форматі" за участі бойовиків. Там пояснили, що така ініціатива позбавить сенсу існуючі формати перемовин.

Реакція Офісу Президента

Слід розділяти пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним на Донбасі та пропозицію Дмитра Козака. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Політик наголосив, що Путін вже підтримав ідею Зеленського. Водночас Козак запропонував абсолютно інше – провести на Донбасі переговори із залученням представників Німеччини, Франції, України, Росії та бойовиків.

Ця пропозиція може просто розмити ідею переговорів як таких. Це б позбавило сенсу існуючі формати, їхні напрацювання. А додавання до переговорів якихось осіб, які нічого самостійно не вирішують, зробило би вже на старті такі переговори неконструктивними,

– пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна пропонує залишатись у конструктивному руслі та зберегти сенс існуючих форматів. Пропозицію Козака можна розглянути лише на рівні Тристоронньої контактної групи.

"Пропозиція президента може створити такий рівень діалогу, який буде взаємодіяти з усіма іншими лініями переговорів, а також активізує сам процес. Зробить його справді змістовним. Саме ця пропозиція є максимально конструктивною", – наголосив радник Андрія Єрмака.

Що цьому передувало