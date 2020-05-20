Пустые обещания Авакова: в полиции до сих пор придумывают преступления ради статистики

Сочинения преступлений для улучшения статистики раскрываемости – древнее и распространенное явление в украинской полиции. Арсен Аваков обещал отменить такую ​​практику, однако, его слова остались пустыми обещаниями.

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"План по злочинах"

Раніше я вже розповідав про резонансний випадок у харківській поліції. Коли в мережу потрапило відео, як один з керівників харківського обласного управління поліції – полковник Чиж – ставить начальнику одного з райвідділків полковнику Торопову так званий план по злочинах. І обурюється тим, що Торопов не хоче цей план виконувати.

"План по реєстрації і розкриттю злочинів", про який говорять на відео – це пережиток старої радянської міліцейської системи, який і по сьогодні лишився в українській поліції. І який призводить до таких потворних явищ в системі МВС, як фабрикування злочинів правоохоронцями або, навпаки, нереєстрації їх.

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Визнання провини за наркотики

Свіжий приклад – у Мелітополі, Запорізької області, поліцейські домовилися з в'язнями місцевої колонії, що вони братимуть на себе провину у скоєнні дрібних крадіжок. Після чого, поліцейські складали вигадані протоколи про вигадані крадіжки, куди вписували підозрюваними реальних в'язнів.

Навіщо це в'язням? В обмін, на свій підпис під визнанням своєї провини, вони отримували від поліцейських наркотики.

Зараз ДБР займається цими копами-фантазерами. Але таке вигадування злочинів заради поліпшення статистики розкриття – давнє і поширене явище в українській поліції.

Іще 5 років тому міністр Арсен Аваков клявся, що цю так звану палочну систему в реформованій поліції скасують. Але, як бачимо, його слова так і залишилися порожніми обіцянками.

Тому, в українській поліції досі панує система приписок і намальованої зі стелі звітності. При чому, після публікації цього харківського відео, у обласному поліцейському главку пообіцяли провести службове розслідування цього скандалу. І таки провели.

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Днями стало відомо, що з посади був звільнений один з фігурантів цього відео, а саме полковник Сергій Торопов. Той самий начальник райвіддліку, який обурювався цим планом по злочинах.

Тобто, звільнили не його керівника – полковника Чижа, який видавав рознарядку, скільки злочинів має бути зареєстровано за місяць. Зовсім навпаки – звільнили саме ту людину, яка критикувала цю ганебну "палочну систему" у Національній поліції.



Начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж / Скриншот з відео

То ж, як казав один незабутній діяч: "яких реформ вам ще не вистачає?". Ось так, місяць за місяцем, рік за роком з Нацполіції вичищають нечисленні більш-менш адекватні кадри.

Декілька років тому звідти почали масово звільнятися нові патрульні, які прийшли у поліцію на хвилі ентузіазму під час її створення у 2014 році. Оскільки, вони так і не змогли призвичаїтися до прогнилої системи МВС, яку вічний міністр Аваков навіть не намагався зруйнувати.



Арсен Аваков / Фото Getty Images

Зараз же, звільняють чи підштовхують до звільнення рештки більш-менш нормальних кадрів, які не пішли з поліції раніше. А хто ж там залишається? Залишаються в масі своїй ті, для кого корупція та інше беззаконня – це нормальне і буденне явище.

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Побиття копами чоловіка у Кропивницьком

Наприклад, ось такі, як деякі поліцейські у Кіровоградській області. Днями у мережі з'явився аудіозапис службової наради, на якій тамтешні правоохоронці обговорюють, як владнати справу з побитими ними громадянами. Бо за цих поліцейських уже взялася прокуратура.

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Зокрема, на записі чути голос, схожий на голос Костянтина Лопатіна – заступника начальника патрульної поліції у Кіровоградській області. На цьому записі, поліцейські обговорюють ось що – два роки тому, в одному з сіл Кіровоградської області підлеглі Лопатіна наздогнали водія "Жигулів".

Аудіозапис службової наради правоохоронців з Кіровоградської області:

Чоловік заходив в хату, коли патрульні зупинившись біля подвір'я, покликали його на вулицю, щоб зробити тест на алкоголь, бо він, на їхню думку, їхав за кермом п'яний.

Коли чоловік відмовився до них виходити і взагалі сказав, що не п'є, поліцейські увірвалися до нього на подвір'я і почали ганятися за ним по двору. На захист чоловіка вибігли його родичі – мати та дружина. Поліцейські теж викликали підмогу – кілька екіпажів своїх колег.

Зрештою, чисельна перевага поліцейських далася взнаки – спротив жінок жорстоко придушили фізично, завдавши їм тілесних ушкоджень. А чоловіка вивезли за село і там вже добряче побили.

Втім, побиті громадяни не змирилися і написали на копів заяву в прокуратуру, і за 2 роки розслідування перед поліцейськими замаячила невесела перспектива сісти на лаву підсудних.

Відтак, начальник пропонує своїм підлеглим скинутися власними грошима на лікування дружини побитого чоловіка, щоб вона забрала свою заяву з прокуратури:

У відповідь поліцейські, які брали участь у побитті, ставлять логічне питання: якщо дати жінці грошей, то де, гарантія, що вона, отримавши їх справді забере заяву? Начальник їх заспокоює: для підстраховки, він знає з ким треба домовитись з прокурорами, щоб закрити справу і там:

Після оприлюднення цього запису, київське керівництво вже було змушене якось реагувати. Призначена службова перевірка роботи Костянтина Лопатіна – заступника начальника управління патрульної поліції на Кіровоградщині закінчилася для нього оголошенням догани.

Але, попри догану, він залишився і далі працювати на посаді, так само, як і його підлеглі, які побили людей. І які напевне сподіваються, що їм вдасться домовитись за власну безкарність, якщо не з потерпілими, то, бодай з прокурорами.

Сподіваємось, цього не станеться. Саме для цього я розповів вам про цю історію, щоб завдяки публічності, спробувати хоч трохи змінити країну на краще.