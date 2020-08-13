В свежем выпуске "Есть вопросы" за 13 августа – 5 день в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации выборов. Власти республики пытаются силой подавить протест. Но похоже на то, что жестокость, которую проявляют к мирным гражданам, только раздувает протест и с каждым днем несогласных становится только больше.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Уже более суток среди задержанных есть и граждане Украины. В частности волонтеры благотворительного фонда "Восток СОС" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их задержали 12 августа около 5 часов вечера и до сих пор не известно где их удерживают и в каком статусе. Смотрите полный выпуск программы: