У свіжому випуску "Є питання" за 13 серпня – 5 день у Білорусі тривають протести проти фальсифікації виборів. Влада республіки намагається силою придушити протест. Але виглядає на те, що жорстокість, яку проявляються до мирних громадян, тільки роздмухує протест і з кожним днем незгодних стає тільки більше.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Вже понад добу серед затриманих є і громадяни України. Зокрема волонтери благодійного фонду "Восток СОС" Костянтин Реуцький і Євген Васільєв. Їх затримали 12 серпня близько 5 години вечора і досі не відомо де їх утримують та в якому статусі. Дивіться повний випуск програми: