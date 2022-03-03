Пилота Миг-29 еще называют украинским героем или ангелом-хранителем Киева. Летчик оберегает и так беспокойный сон жителей столицы.

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Призрак не собирается останавливаться

Пилот уже сбил более 20 самолетов оккупанта, но и не думает останавливаться на достигнутом. Недавно стало известно, что во время одной из операций "Призрака" подбили, он спасся и сразу вышел на новую борьбу с врагом.

Среди трофеев героя есть российские 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМиГ – 29, 2хСу – 25.

Наступление призрака, смотрите видео:

Новое "оружие" призрака

После десятка сбитых самолетов Призраку решили выдать новый F-16. Это американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

Поэтому сбивать самолеты российских войск летчик теперь будет с новой силой.

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