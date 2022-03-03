Пілота Міг-29 ще називають українським героєм або ангелом-охоронцем Києва. Льотчик оберігає і так неспокійний сон жителів столиці.

До теми "Привид Києва" перейшов з оборони в наступ: епічне відео

Привид не збирається зупинятись

Пілот вже збив понад 20 літаків окупанта, але й не думає зупинятись на досягнутому. Нещодавно стало відомо, що під час однієї з операцій "Привида" підбили, він врятувався та одразу вийшов на нову боротьбу з ворогом.

Серед трофеїв героя є російські 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМіГ – 29, 2хСу – 25.

Наступ Привида, дивіться відео:

Нова "зброя" Привида

Після десятка збитих літаків Привиду вирішили видати новий F-16. Це американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.

Тому збивати літаки російських військ льотчик тепер буде із новою силою.



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