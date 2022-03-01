Пилот Миг-29, известный как "Призрак Киева" , стал настоящим героем Украины. На его счету уже более 20-ти сбитых самолетов врага, и он не собирается на этом останавливаться.

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Не помешало нашему защитнику и боевое повреждение: как сообщили 24 каналу в ВСУ, оккупантам удалось подбить "Призрака". Но пилот не только спасся, но и вернулся к выполнению своей работы!

"Призрак Киева" в строю / Рисунок Андрія Данковича

Теперь у "Призрака Киева" новый самолет и еще больше мотивации отправлять рашистские самолеты в ад.