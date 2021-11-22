Пресс-служба СБУ сообщила, что задержанный подстрекал людей к массовым беспорядкам. Их оккупанты хотели замаскировать под видом митингов и общественных собраний.

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Кроме того, мужчина призывал местных жителей срывать государственные флаги.

Свою противоправную деятельность задержанный осуществлял вместе с сообщниками. Их провокационные действия зафиксировали на территории Великоновоселковского района.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и долгое время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым,

– говорится в сообщении.

Еще в 2017 году задержанному заочно сообщили о подозрении.

Впоследствии украинские правоохранители получили информацию, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона.

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