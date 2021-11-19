По информации СБУ, задержанный командовал луганскими боевиками на начальном этапе российской агрессии. Он лично оказывал вооруженное сопротивление силам АТО и ООС.

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Боевик скрывался в России

"Подраздел", возглавляемый задержанным, способствовал деятельности пророссийских боевиков во время штурма Луганского аэропорта, захвату помещений банковских учреждений, а также – жилья местных жителей. Мужчина координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами.

Впрочем, впоследствии между злоумышленником и другими вожаками оккупантов разгорелся конфликт. Из-за этого он покинул их ряды и убежал на территорию России, где скрывался в течение длительного времени.

Задержанный оказывал вооруженное сопротивление украинским военным / Фото СБУ

Какое наказание "светит" русскому наемнику

Задержанному сообщили о подозрении по 2 статьям. Первая – о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Вторая касается участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. За это "светит" от 3 до 8 лет в тюрьме.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают проводить следственные действия, чтобы установить других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины, и привлечь их к ответственности.

Обратите внимание! Накануне украинские военные задержали пророссийского боевика на линии разграничения – тот пришел туда ошибочно. Впоследствии СБУ показала видео его допроса.