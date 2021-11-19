За інформацією СБУ, затриманий командував луганськими бойовиками на початковому етапі російської агресії. Він особисто чинив збройний спротив силам АТО та ООС.

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Бойовик переховувався у Росії

"Підрозділ", який очолював затриманий, сприяв діяльності проросійських бойовиків під час штурму Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ, а також – п омешкань місцевих жителів. Чоловік координував пошук та затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

Втім, згодом між зловмисником та іншими ватажками окупантів розгорівся конфлікт. Через це він покинув їхні лави й втік на територію Росії, де переховувався упродовж тривалого часу.



Затриманий чинив збройний опір українським військовим / Фото СБУ

Яке покарання "світить" російському найманцю

Затриманому повідомили про підозру за 2 статтями. Перша – п ро посягання на територіальну цілісність й недоторканність України – карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Друга стосується участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. За це "світить" від 3 до 8 років у в'язниці.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, аби встановити інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, та притягнути їх до відповідальності.

Зверніть увагу! Напередодні українські військові затримали проросійського бойовика на лінії розмежування – той прийшов туди помилково. Згодом СБУ показала відео його допиту.