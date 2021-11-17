Затриманий, повідомили у Службі безпеки, брав участь у обстрілах українських підрозділів на території Бахмутського району Донеччини.

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Бойовик помилково вийшов на українські позиції

У СБУ зауважили, що бойовик втратив орієнтир та помилково прийшов до українських позицій. До незаконних збройних формувань чоловік приєднався ще у 2018 році: був на посадах стрілка, а також помічника гранатометника.

Що виявили у затриманого:

"військовий квиток ЛНР",

"тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО;

споряджений магазин від автомата Калашникова.

Слідчі СБУ уже повідомили бойовику про підозру у таких злочинах: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у терористичній групі чи терористичній організації. Згодом посібнику окупантів оберуть запобіжний захід.

Бойовик каже, що приєднався до бойовиків, аби "постояти на кордоні"

Посада – номер розрахунків. Підрозділ – окремий взвод. Крупнокаліберний "Утьос" кулемет. Кулеметник. "Утьос". Другого мотострілецького батальйону 7 гвардійської чистяківської бригади,

– розповів бойовик на допиті.

Щодо своїх мотивів приєднання до бойовиків, то чоловік сказав, що "би на кордоні постояти".

Бойовик бачив кадрових російських офіцерів

Підрозділ затриманого базувався у Логвіново. Він повідомив, що бачив кадрових російських офіцерів – проте на рівні комбата і вище.

Випивають, але так – щоб сумно не було,

– так описав моральний клімат у бойовиків затриманий

Дивіться відео допиту бойовика:

Що відомо про затримання бойовика на лінії розмежування