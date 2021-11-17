Задержанный, сообщили в Службе безопасности, участвовал в обстрелах украинских подразделений на территории Бахмутского района Донецкой области.
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Боевик по ошибке вышел на украинские позиции
В СБУ отметили, что боевик потерял ориентир и ошибочно пришел к украинским позициям. К незаконным вооруженным формированиям мужчина присоединился еще в 2018 году: был на должностях стрелка, а также помощника гранатометчика.
Что обнаружили у задержанного:
- "военный билет ЛНР",
- "временное удостоверение" жителя ОРДЛО;
- снаряжен магазин от автомата Калашникова.
Следователи СБУ уже сообщили боевику о подозрении в таких преступлениях: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической группе или террористической организации. Впоследствии пособнику оккупантов изберут меру пресечения.
Боевик говорит, что присоединился к боевикам, чтобы "постоять на границе"
Должность – номер расчетов. Подразделение – отдельный взвод. Крупнокалиберный "Утес" пулемет. Пулеметчик. "Утес". Второго мотострелкового батальона 7 гвардейской чистяковской бригады,
– рассказал боевик на допросе.
Что касается своих мотивов присоединения к боевикам, то мужчина сказал, "чтобы на границе постоять".
Боевик видел кадровых российских офицеров
Подразделение задержанного базировалось в Логвиново. Он сообщил, что видел кадровых российских офицеров – однако на уровне комбата и выше.
Выпивают, но так – чтобы грустно не было,
– так описал моральный климат у боевиков задержанный
Смотрите видео допроса боевика:
Что известно о задержании боевика на линии разграничения
- Боевика задержали украинские военные и передали контрразведчикам СБУ 17 ноября.
- Мужчина служил в рядах боевиков с 2018 года.
- Пособнику оккупантов уже сообщили о подозрении, вскоре меру пресечения ему изберет суд.