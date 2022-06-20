Высказывания бывшего мэра столицы квалифицируют как призыв к изменению территории и государственной границы Украины. Следователи анализировали публикацию Черновецкого о якобы необходимости признания квазиобразований, возглавляемых пророссийскими боевиками.

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Черновецкий удалил свой пост

На второй день полномасштабной войны России против нашего государства, Леонид Черновецкий опубликовал странный пост. В нем он написал, что война в Украине длится уже 30 лет – с тех пор как появился олигархат. Вторжение России войной он не назвал и даже выразился, что войны между Украиной и Россией не было и не будет.

Аргументы у Черновецкого не менее странные. Мол, война предполагает ликвидацию суверенитета, а украинский суверенитет забирать никто не собирается.

Но, однако экс-мэр уверял, что все закончится только тогда, когда Украина сядет за стол переговоров. Правда, с кем вести переговоры – Черновецкий не уточнил.

В конце Черновецкий высказал очень сомнительный тезис. Мол, Украина появилась на карте мира 30 лет назад и точно не исчезнет, ​​но никто не может сказать "какой она станет и какую территорию будет занимать".

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Теперь этого поста на странице Леонида Черновецкого нет. Однако, как говорится, скриншоты не горят. Также эксперт отметился в комментариях о том, что якобы Россия бомбит только военные объекты, чтобы "Украина не захватила Луганск и Донецк".

Пост Черновецкого / Скриншот "Детектор медиа"

Черновецкий в розыске

Леонид Черновецкий дважды избирался на должность мэра Киева. Впервые победил в 2006 году, а затем одержал победу на внеочередных выборах в 2008 году, но в 2012 году ушел в отставку.

Черновецкого еще в 2017 году объявили в розыск. Тогда экс-мэр Киева называл дело "личной местью" тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко.

Некоторое время Черновецкий жил в Израиле. В 2015 году объявил о желании стать частью политической жизни Грузии, однако отказался от затеи. Сейчас продолжает жить в Грузии и занимается блоггерской деятельностью.

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