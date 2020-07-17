В 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы Украины планируют призвать 16 460 человек. Призыв завершится 31 июля.

В армию призовут более 16 тысяч человек

Сейчас из военкоматов уже отправили 9 465 человек, это составляет более 57% от общего плана. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран, информирует 24 канал.

Читайте также Продолжит ли Украина переход на контрактную армию: ответ Минобороны

План весеннего призыва:

общее количество призывников – 16 460 человек;

из них в ряды ВСУ – 9 000;

в Нацгвардию – 5 460;

в ГНСУ – 1 300;

в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

Обратите внимание! Из-за пандемии весенний призыв перенесли на май – июль. Граждане в возрасте 18 – 19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается личным заявлением.

Какова ситуация с поступающими в магистратуру

Таран также отметил, что Минобороны вместе с Минобразования разработали разъяснения по выпускникам, которые окончили бакалавриат и планируют поступать в магистратуру.

В частности, военным комиссариатам и соответствующим органам на местах рекомендовано предоставлять отсрочки до 1 октября гражданам, которые сдают вступительные экзамены.