Призыв в условиях пандемии: сколько людей наберут на срочную службу в ВСУ
В 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы Украины планируют призвать 16 460 человек. Призыв завершится 31 июля.
В армию призовут более 16 тысяч человек
Сейчас из военкоматов уже отправили 9 465 человек, это составляет более 57% от общего плана. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран, информирует 24 канал.
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План весеннего призыва:
- общее количество призывников – 16 460 человек;
- из них в ряды ВСУ – 9 000;
- в Нацгвардию – 5 460;
- в ГНСУ – 1 300;
- в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.
Какова ситуация с поступающими в магистратуру
Таран также отметил, что Минобороны вместе с Минобразования разработали разъяснения по выпускникам, которые окончили бакалавриат и планируют поступать в магистратуру.
В частности, военным комиссариатам и соответствующим органам на местах рекомендовано предоставлять отсрочки до 1 октября гражданам, которые сдают вступительные экзамены.