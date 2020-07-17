Призов в умовах пандемії: скільки людей наберуть на строкову службу до ЗСУ
У 2020 році на строкову службу до Збройних Сил України планують призвати 16 460 осіб. Призов завершиться 31 липня.
До армії призвуть понад 16 тисяч осіб
Наразі з військкоматів уже відправили 9 465 осіб, це становить понад 57% від загального плану. Про це повідомив під час години запитань до уряд міністр оборони Андрій Таран, інформує 24 канал.
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План весняного призову:
- загальна кількість призовників – 16 460 осіб;
- з них до лав ЗСУ – 9 000;
- до Нацгвардії – 5 460;
- до ДПСУ – 1 300;
- до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб.
Яка ситуація зі вступниками на магістратуру
Таран також зазначив, що Міноборони разом з Міносвіти розробили роз'яснення щодо випускників, які закінчили бакалаврат і планують вступати на магістратуру.
Зокрема, військовим комісаріатам та відповідним органам на місцях рекомендовано надавати відтермінування до 1 жовтня громадянам, які складають вступні іспити.