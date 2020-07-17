Для абітурієнтів призов до армії відтермінували до 1 жовтня
Через пандемію коронавірусу і карантин весняний призов відтермінували на травень – липень. Через це виникли труднощі зі вступом абітурієнтів до ВНЗ, оскільки вступникам почали масово приходити повістки до армії. У Міноборони вже розібралися з ситуацією.
Про це під час години запитань до уряду розповів міністр оборони України Андрій Таран, пише 24 канал.
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Весняний призов у 2020 році проходить у безпрецедентних умовах. Відповідним указом президента його перенесли на травень – липень. Він закінчується 31 липня. Втім, виникли труднощі з вступниками, які вирішили продовжити своє навчання на магістратурі,
– заявив він.
Так, за словами міністра, станом на 17 липня це питання вже відрегульоване. Керівництву обласних і районних обласних адміністрацій, військовим комісаріатам рекомендовано надавати відстрочку таким призовникам до 1 жовтня 2020 року.
Всі абітурієнти, що бажають продовжити надалі своє навчання, мають подати у військкомати необхідні документи, що підтверджують це.
Водночас, Таран наголосив: випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження навчання.
Абітурієнти, яким 18 – 19 років, можуть бути призвані лише за власним бажанням, закріпленим письмовою заявою,
– уточнив він.
У випадку конфліктних ситуацій Таран рекомендував звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони.
Що ще сказав Таран про весняний призов:
- У 2020 році заплановано призвати до армії 16 460 людей.
- З них: до ЗСУ – 9 тисяч, Нацгвардії – 5 460 осіб, у Держприкордонслужбу – 1 330 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту – 700.
- Наразі призвані 9 тисяч 460 осіб, а це – 57% від загального плану.