Через пандемію коронавірусу і карантин весняний призов відтермінували на травень – липень. Через це виникли труднощі зі вступом абітурієнтів до ВНЗ, оскільки вступникам почали масово приходити повістки до армії. У Міноборони вже розібралися з ситуацією.

Про це під час години запитань до уряду розповів міністр оборони України Андрій Таран, пише 24 канал.

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Весняний призов у 2020 році проходить у безпрецедентних умовах. Відповідним указом президента його перенесли на травень – липень. Він закінчується 31 липня. Втім, виникли труднощі з вступниками, які вирішили продовжити своє навчання на магістратурі,

– заявив він.

Так, за словами міністра, станом на 17 липня це питання вже відрегульоване. Керівництву обласних і районних обласних адміністрацій, військовим комісаріатам рекомендовано надавати відстрочку таким призовникам до 1 жовтня 2020 року.

Всі абітурієнти, що бажають продовжити надалі своє навчання, мають подати у військкомати необхідні документи, що підтверджують це.

Водночас, Таран наголосив: випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження навчання.

Абітурієнти, яким 18 – 19 років, можуть бути призвані лише за власним бажанням, закріпленим письмовою заявою,

– уточнив він.

У випадку конфліктних ситуацій Таран рекомендував звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони.

Що ще сказав Таран про весняний призов: