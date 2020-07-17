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Депутати хочуть скасувати безкоштовне здобуття середньої освіти "один раз протягом життя"
10 липня , 12:23 Депутати хочуть скасувати безкоштовне здобуття середньої освіти "один раз протягом життя"
Ігор Саджениця
Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
8 липня , 18:07 Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
Ігор Саджениця
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ЗНО з географії 2020: з'явилися правильні відповіді
15:36, 16 липня ЗНО з географії 2020: з'явилися правильні відповіді
Чи повернуть дистанційне навчання: три сценарії нового навчального року
12:07, 15 липня Чи повернуть дистанційне навчання: три сценарії нового навчального року
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Як відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії
10:21, 15 липня Як відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії
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