Из-за пандемии коронавируса и карантина весенний призыв отсрочили на май – июль. Из-за этого возникли трудности с поступлением абитуриентов в ВУЗы, поскольку поступающим начали массово приходить повестки в армию. В Минобороны уже разобрались с ситуацией.

Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал министр обороны Украины Андрей Таран, пишет 24 канал.

Ранее Поступающим массово приходят повестки в армию: МОН просит отсрочить призыв

Весенний призыв в 2020 году проходит в беспрецедентных условиях. Соответствующим указом президента его перенесли на май – июль. Он заканчивается 31 июля. Впрочем, возникли трудности с поступающими, решившими продолжить свое обучение на магистратуре,

– заявил он.

Так, по словам министра, по состоянию на 17 июля этот вопрос уже отрегулирован. Руководству областных и районных областных администраций, военным комиссариатам рекомендовано предоставлять отсрочку таким призывникам до 1 октября 2020 года.

Все абитуриенты, которые желают продолжить в дальнейшем свое обучение, должны подать в военкоматы необходимые документы, подтверждающие это.

В то же время, Таран отметил: выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение обучения.

Абитуриенты, которым 18 – 19 лет, могут быть призваны лишь по собственному желанию, закрепленным письменным заявлением,

– уточнил он.

В случае конфликтных ситуаций Таран рекомендовал обращаться на горячую линию Министерства обороны.

Что еще сказал Таран о весеннем призыве: