В Украине продолжается весенний призыв в армию, который из-за эпидемии коронавируса и карантина в 2020 году перенесли на май – июль. В Минобразования обратили внимание на то, что абитуриенты, которым исполнилось 18 лет, начали массово получать повестки. Следовательно, МОН просит Минобороны отсрочить призыв.

О ситуации информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Там ссылаются на правительственное распоряжение, которое откладывало весенний призыв, и отмечают: один из его пунктов предусматривает, что граждане в возрасте 18 – 19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

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Что говорят о ситуации в МОН

В ведомство поступают многочисленные обращения от поступающих – как на степень бакалавра, так и магистра – относительно получения повесток от военкоматов.

Ситуация, в частности обусловлена ​​тем, что в 2020 году начало вступительной кампании перенесли на август, а весенний призыв – продлили до конца июля.

Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратился в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

Так, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет написал письмо в Минобороны с просьбой принять решение по призыву абитуриентов уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение.

Ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц. Надеемся на оперативное и положительное решение этого общественно важного вопроса,

– говорится в письме руководства МОН.





Письмо Шкарлета в Минобороны / Скриншот

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