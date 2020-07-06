Определили лучшие высшие учебные заведения Украины: рейтинг 2020 года
В Украине ежегодно специалисты оценивают деятельность университетов. Среди двухсот высших учебных заведений рейтинг возглавляют КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.
Рейтинг "Топ-200 университетов Украины 2020" презентовал Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceе, пишет 24 канал.
Интересно Поступление абитуриентов с оккупированных территорий: какие условия
Эксперты, составляя рейтинги,обращают внимание на базовую, общеобразовательную и профессиональную подготовку студентов, использование информационных технологий и востребованность их выпускников на рынке труда.
Оценивали вузы по десяти показателям, шесть из которых являются международными, четыре – национальными. Во внимание брали только открытые данные, опубликованные на вебресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
Топ 10 вузов-лидеров Украины по версии "Топ-200 Украина"
- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Сумский государственный университет
- Харьковская политехника
- Львовская политехника
- Харьковский университет им.В. Н Каразина
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Винницкий национальный технический университет.
Рейтинг университетов 2020 года / Фото Еврообразование
Отметим, что такие рейтинги и внимание экспертов мотивируют университеты ежегодно становиться лучше и привлекательнее для студентов, стремящихся получить высокие знания мирового уровня.