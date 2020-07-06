Определили лучшие высшие учебные заведения Украины: рейтинг 2020 года

В Украине ежегодно специалисты оценивают деятельность университетов. Среди двухсот высших учебных заведений рейтинг возглавляют КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.

Рейтинг "Топ-200 университетов Украины 2020" презентовал Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceе, пишет 24 канал.

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Эксперты, составляя рейтинги,обращают внимание на базовую, общеобразовательную и профессиональную подготовку студентов, использование информационных технологий и востребованность их выпускников на рынке труда.

Оценивали вузы по десяти показателям, шесть из которых являются международными, четыре – национальными. Во внимание брали только открытые данные, опубликованные на вебресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Топ 10 вузов-лидеров Украины по версии "Топ-200 Украина"

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Сумский государственный университет

Харьковская политехника

Львовская политехника

Харьковский университет им.В. Н Каразина

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Винницкий национальный технический университет.



Рейтинг университетов 2020 года / Фото Еврообразование

Отметим, что такие рейтинги и внимание экспертов мотивируют университеты ежегодно становиться лучше и привлекательнее для студентов, стремящихся получить высокие знания мирового уровня.