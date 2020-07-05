Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отменили ВНО для поступления в украинские вузы. Однако они должны пройти конкурс на основе внутренних экзаменов.

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что отмена ВНО не означает, что в учебные заведения будут брать просто так. Об этом говорится на фесйбук-странице партии "Слуга народа".

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Условия поступления для абитуериентив с оккупированных территорий

В Украине не признают аттестатов с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, а потому:

Дети приезжают в центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина", сдают 2 экзамена: историю Украины, украинский язык и литературу.

На основе этих 2-х экзаменов получают украинский аттестат о полном среднем образовании.

И уже с ним имеют право поступать в украинские университеты, а там уже проходят внутренние экзамены.

В то же время государство выделяет общегосударственную квоту для таких абитуриентов, а в пределах этой квоты университеты могут установить свою – до 20%, отметил Бабак.

Поступающие с оккупированных территорий будут конкурировать только между собой

По словам Сергея Бабака, они приравняли права поступающих с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к поступающим с временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя.

"Они будут конкурировать только между собой, а не с другими детьми из Украины. Более того, они будут поступать не только в "уполномоченные учреждения", а во все высшие учебные заведения", – добавил он.