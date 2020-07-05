Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу скасували ЗНО для вступу в українські виші. Однак вони мають пройти конкурс на основі внутрішніх іспитів.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що скасування ЗНО не означає, що у навчальні заклади братимуть просто так. Про це йдеться на фейсбук-сторінці партії "Слуга народу".

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Які умови вступу для абітурієнтів з окупованих територій

В Україні не визнають атестатів з окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму та Севастополя, а тому:

Діти приїжджають в центри "Донбас-Україна" або "Крим-Україна", складають 2 іспити: історію України, українську мову та літературу.

На основі цих 2-х іспитів отримують український атестат про повну загальну середню освіту.

І вже з ним мають право вступати до українських університетів, а там вже відбуваються внутрішні іспити.

Водночас держава виділяє загальнодержавну квоту для таких абітурієнтів, а в межах цієї квоти університети можуть встановити свою – до 20%, наголосив Бабак.

Вступники з окупованих територій конкуруватимуть лише між собою

За словами Сергія Бабака, вони прирівняли права вступників із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до вступників з тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

"Вони конкуруватимуть лише між собою, а не з іншими дітьми з України. Ба більше, вони вступатимуть не тільки в "уповноважені заклади", а в усі заклади вищої освіти", – додав він.