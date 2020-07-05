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Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
сьогодні , 06:40 Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
Юлія Гілей
Дистанційно чи в школі: як розпочнеться новий навчальний рік для учнів
4 липня , 14:58 Дистанційно чи в школі: як розпочнеться новий навчальний рік для учнів
Ігор Саджениця
ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет пояснив причину
15:21, 4 липня ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет пояснив причину
Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради
14:35, 3 липня Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради
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ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді
12:22, 3 липня ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді
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