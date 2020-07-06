Визначили найкращі вищі навчальні заклади України: рейтинг 2020 року
В Україні щороку фахівці оцінюють діяльність університетів. Серед двохсот вищих навчальних закладів рейтинг очолюють КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сумський державний університет.
Рейтинг "Топ-200 університетів України 2020" презентував Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceе, пише 24 канал.
Цікаво Вступ абітурієнтів з окупованих територій: які умови
Експерти, складаючи рейтинги,звертають увагу на базову, загальноосвітню та фахову підготовку студентів, використання інформаційних технологій та затребуваність їхніх випускників на ринку праці.
Оцінювали виші за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. До уваги брали лише відкриті дані, опубліковані на вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
Топ 10 вишів-лідерів України за версією "Топ-200 Україна"
- Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Сумський державний університет
- Харківська політехніка
- Львівська політехніка
- Харківський університет ім. В.Н Каразіна
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Вінницький національний технічний університет.
Рейтинг університетів 2020 року / Фото Євроосвіта
Зазначимо, що такі рейтинги та увага експертів мотивують університети щороку ставати кращими та привабливішими для студентів, які прагнуть отримати високі знання світового рівня.