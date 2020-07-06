Визначили найкращі вищі навчальні заклади України: рейтинг 2020 року

В Україні щороку фахівці оцінюють діяльність університетів. Серед двохсот вищих навчальних закладів рейтинг очолюють КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сумський державний університет.

Рейтинг "Топ-200 університетів України 2020" презентував Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceе, пише 24 канал.

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Експерти, складаючи рейтинги,звертають увагу на базову, загальноосвітню та фахову підготовку студентів, використання інформаційних технологій та затребуваність їхніх випускників на ринку праці.

Оцінювали виші за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. До уваги брали лише відкриті дані, опубліковані на вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Топ 10 вишів-лідерів України за версією "Топ-200 Україна"

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Київський національний університет імені Тараса Шевченка Сумський державний університет Харківська політехніка Львівська політехніка Харківський університет ім. В.Н Каразіна Національний університет "Києво-Могилянська академія" Львівський національний університет імені Івана Франка Харківський національний університет радіоелектроніки Вінницький національний технічний університет.



Рейтинг університетів 2020 року / Фото Євроосвіта

Зазначимо, що такі рейтинги та увага експертів мотивують університети щороку ставати кращими та привабливішими для студентів, які прагнуть отримати високі знання світового рівня.