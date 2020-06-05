Выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом 2020 года. В частности, об этом Министерство образования и науки договорилось с Министерством обороны.

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Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в эфире "Громадского". Она, в частности, напомнила, что в Украине из-за пандемии коронавируса весенний призыв в армию 2020 перенесли на лето.

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"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях ", – отметила Мандзий.

Чиновница добавила, что Минобразования вело переговоры с Минобороны по этому вопросу.

Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию,

– констатировала руководительница Минобразования.

В то же время Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.

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Что этому предшествовало