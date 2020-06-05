Выпускников не будут забирать в армию этим летом: заявление Минобразования
Выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом 2020 года. В частности, об этом Министерство образования и науки договорилось с Министерством обороны.
Летом военкоматы в армию забирать не будут: детали
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в эфире "Громадского". Она, в частности, напомнила, что в Украине из-за пандемии коронавируса весенний призыв в армию 2020 перенесли на лето.
Советуем ознакомиться Весенний призыв 2020: кого и когда призовут в армию и какой срок службы
"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", – отметила Мандзий.
Чиновница добавила, что Минобразования вело переговоры с Минобороны по этому вопросу.
Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию,
– констатировала руководительница Минобразования.
В то же время Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.
Интересно Отмена ВНО в Киеве является незаконной, – Министерство образования
Что этому предшествовало
- Кабинет министров 15 апреля принял решение об отсрочке призыва на срочную службу в армии с апреля – июня на май – июль 2020 года.
- В марте президент Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.
- 8 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя и карантин на этом не скажется.