Випускники шкіл і закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку 2020 року. Зокрема, про це Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерством оборони.

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Про це розповіла виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій у ефірі "Громадського". Вона, зокрема, нагадала, що в Україні через пандемію коронавірусу весняний призов до армії 2020 року перенесли на літо.

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"Зважаючи на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони зважили на це та дали доручення призовним комісіям врахувати це у своїх діях", – зауважила Мандзій.

Чиновниця додала, що МОН вело перемовини з Міноборони щодо цього питання.

Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО та ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію,

– констатувала очільниця Міносвіти.

Водночас Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову.

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Що цьому передувало