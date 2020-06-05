Випускників не забиратимуть до армії цього літа: заява МОН
Випускники шкіл і закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку 2020 року. Зокрема, про це Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерством оборони.
Влітку військкомати до армії не забиратимуть: деталі
Про це розповіла виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій у ефірі "Громадського". Вона, зокрема, нагадала, що в Україні через пандемію коронавірусу весняний призов до армії 2020 року перенесли на літо.
Радимо ознайомитися Весняний призов 2020: кого і коли призвуть до армії та який термін служби
"Зважаючи на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони зважили на це та дали доручення призовним комісіям врахувати це у своїх діях", – зауважила Мандзій.
Чиновниця додала, що МОН вело перемовини з Міноборони щодо цього питання.
Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО та ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію,
– констатувала очільниця Міносвіти.
Водночас Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову.
Цікаво Скасування ЗНО у Києві є незаконним, – Міністерство освіти
Що цьому передувало
- Кабінет міністрів 15 квітня ухвалив рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня – червня на травень – липень 2020 року.
- У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.
- 8 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовослужбовців-строковиків, які відслужили встановлені терміни, буде звільнено в запас вчасно та карантин на цьому не позначиться.