В Україні триває весняний призов в армію, який через епідемію коронавірусу і карантин у 2020 році перенесли на травень – липень. У Міносвіти звернули увагу на те, що абітурієнти, яким виповнилося 18 років, почали масово отримувати повістки. Відтак, МОН просить Міноборони відстрочити призов.

Про ситуацію інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України. Там посилаються на урядове розпорядження, що відтерміновувало весняний призов і зазначають: один із його пунктів передбачає, що громадяни віком 18 – 19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

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Що кажуть про ситуацію у МОН

До відомства надходять численні звернення від вступників – як на ступінь бакалавра, так і магістра – щодо отримання повісток від військкоматів.

Ситуація, зокрема зумовлена тим, що у 2020 році початок вступної кампанії перенесли на серпень, а весняний призов – продовжили до кінця липня.

Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернувся до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову.

Так, виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет написав лист у Міноборони з проханням прийняти рішення щодо призову абітурієнтів уже під час осіннього призову, у разі якщо вони не продовжать своє навчання.

Ситуація, яка склалась у 2020 році, з паралельним проведенням вступної та призовної кампаній, викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб. Сподіваємось на оперативне і позитивне вирішення цього суспільно важливого питання,

– йдеться у листі керівництва МОН.





Лист Шкарлета у Міноборони / Скриншот

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