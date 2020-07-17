Міністр оборони Андрій Таран розраховує, що в майбутньому Україна зможе повністю перейти на контрактну армію. Втім найближчим часом досі залишатиметься змішана система комплектації Збройних сил України.

Про перспективи такого переходу Андрій Таран розповів у Верховній Раді під час традиційної години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

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Нинішня система змішаного комплектування ЗСУ в найближчі роки буде збережена. Передовсім це пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву на етапах від навчання в загальнооствітній школі до безпосереднього комплектування резерву,

– пояснив міністр.

Він заявив, що Україна за нинішніх умов не може повністю відмовитися від строкової військової служби. Усе через те, що вона наразі є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву.

Голова Міноборони зауважив, що крім Збройних сил, призов здійснюється й до інших військових формувань – Держприкордонслужби, Нацгвардії і Державної спеціальної служби транспорту.

"Зараз уже підготовлено законопроєкт про територіальну оборону, що в перспективі дозволить, я сподіваюся, перейти нарешті до контрактної моделі комплектування Збройних сил і зміцнити зв'язки між суспільством й армією", – наголосив Андрій Таран.

Він також підкреслив, що нині близько 17% строковиків після проходження служби схвалюють рішення про її продовження й підписують контракт.

Контрактна армія в Україні: коротко