Чи продовжить Україна перехід на контрактну армію: відповідь Міноборони
Міністр оборони Андрій Таран розраховує, що в майбутньому Україна зможе повністю перейти на контрактну армію. Втім найближчим часом досі залишатиметься змішана система комплектації Збройних сил України.
Про перспективи такого переходу Андрій Таран розповів у Верховній Раді під час традиційної години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.
До слова Україна готова до наступу Росії з Півдня, – міністр оборони Таран
Нинішня система змішаного комплектування ЗСУ в найближчі роки буде збережена. Передовсім це пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву на етапах від навчання в загальнооствітній школі до безпосереднього комплектування резерву,
– пояснив міністр.
Він заявив, що Україна за нинішніх умов не може повністю відмовитися від строкової військової служби. Усе через те, що вона наразі є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву.
Голова Міноборони зауважив, що крім Збройних сил, призов здійснюється й до інших військових формувань – Держприкордонслужби, Нацгвардії і Державної спеціальної служби транспорту.
"Зараз уже підготовлено законопроєкт про територіальну оборону, що в перспективі дозволить, я сподіваюся, перейти нарешті до контрактної моделі комплектування Збройних сил і зміцнити зв'язки між суспільством й армією", – наголосив Андрій Таран.
Він також підкреслив, що нині близько 17% строковиків після проходження служби схвалюють рішення про її продовження й підписують контракт.
Контрактна армія в Україні: коротко
- Як не дивно, цей перехід почався ще в часи президентства Віктора Януковича, якого згодом суд визнає державним зрадником.
- Після Януковича ні Петро Порошенко, ні Володимир Зеленський від цієї ідеї не відмовилися. Втім початок війни з Росією суттєво затягнув процес переходу.
- Особливість контрактної армії в тому, що це фактично професійна армія. Тобто військові отримують за це матеріальну винагороду.
- Станом на 2020 рік мінімальна зарплата у війську становить 7 тисяч гривень. Втім за різних обставин вона може бути й значно вищою.