Продолжит ли Украина переход на контрактную армию: ответ Минобороны
Министр обороны Андрей Таран рассчитывает, что в будущем Украина сможет полностью перейти на контрактную армию. Впрочем, в ближайшее время еще будет оставаться смешанная система комплектации Вооруженных сил Украины.
О перспективах такого перехода Андрей Таран рассказал в Верховной Раде во время традиционного часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.
К слову Украина готова к наступлению России с Юга, – министр обороны Таран
Нынешняя система смешанного комплектования ВСУ в ближайшие годы будет сохранена. Прежде всего это связано с несовершенством системы подготовки военного резерва на этапах от обучения в загальнообразовательной школе до непосредственного комплектования резерва,
– пояснил министр.
Он заявил, что Украина в нынешних условиях не может полностью отказаться от срочной военной службы. Все потому, что она сейчас является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва.
Глава Минобороны отметил, что кроме Вооруженных сил, призыв осуществляется и в других военных формированиях – Госпогранслужбе, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
"Сейчас уже подготовлен законопроект о территориальной обороне, который в перспективе позволит, я надеюсь, перейти наконец к контрактной модели комплектования Вооруженных сил и укрепить связи между обществом и армией", – подчеркнул Андрей Таран.
Он также подчеркнул, что в настоящее время около 17% срочников после прохождения службы одобряют решение о его продлении и подписывают контракт.
Контрактная армия в Украине: коротко
- Как ни странно, этот переход начался еще во времена президентства Виктора Януковича, которого впоследствии суд признает государственным изменником.
- После Януковича ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский от этой идеи не отказались. Впрочем, начало войны с Россией существенно затянуло процесс перехода.
- Особенность контрактной армии в том, что это фактически профессиональная армия. То есть военные получают за это материальное вознаграждение.
- По состоянию на 2020 год минимальная зарплата в армии составляет 7 000 гривен. Впрочем, при разных обстоятельствах она может быть и значительно выше.