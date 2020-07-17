Министр обороны Андрей Таран рассчитывает, что в будущем Украина сможет полностью перейти на контрактную армию. Впрочем, в ближайшее время еще будет оставаться смешанная система комплектации Вооруженных сил Украины.

О перспективах такого перехода Андрей Таран рассказал в Верховной Раде во время традиционного часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.

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Нынешняя система смешанного комплектования ВСУ в ближайшие годы будет сохранена. Прежде всего это связано с несовершенством системы подготовки военного резерва на этапах от обучения в загальнообразовательной школе до непосредственного комплектования резерва,

– пояснил министр.

Он заявил, что Украина в нынешних условиях не может полностью отказаться от срочной военной службы. Все потому, что она сейчас является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва.

Глава Минобороны отметил, что кроме Вооруженных сил, призыв осуществляется и в других военных формированиях – Госпогранслужбе, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

"Сейчас уже подготовлен законопроект о территориальной обороне, который в перспективе позволит, я надеюсь, перейти наконец к контрактной модели комплектования Вооруженных сил и укрепить связи между обществом и армией", – подчеркнул Андрей Таран.

Он также подчеркнул, что в настоящее время около 17% срочников после прохождения службы одобряют решение о его продлении и подписывают контракт.

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