Однако так называемое "реалистичное отношение к территориальным претензиям Кремля" впоследствии снова будет стимулировать агрессию России. Это 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

К теме Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам

"Это значит еще раз стимулировать агрессию"

Михаил Подоляк отметил, что Макрон лично приложил очень много усилий для того, чтобы в этой войне России против Украины была поставлена справедливая точка, и будет продолжать это делать. Но есть определенные правила глобального политического процесса, которых французский лидер придерживается. Поэтому он предлагает те или иные вещи.

"Реалистично относиться к территориальным претензиям России" означает еще раз стимулировать агрессию. Если Кремль оставляет за собой определенные территории или другие достижения, например, безнаказанность за военные преступления, это будет стимулировать Россию к продолжению агрессии. Потому что они не будут перестроенной страной. Они будут понимать, что не получили всего дохода, который хотели получить с этой войны, но имеют на это дальнейшее право,

– объяснил он.

Тогда Россия перестроится, трансформирует свою экономику, полностью переделает ее на милитаристский лад. Таким образом они продолжат экспансию. В Европе это также осознают. Справедливый мир может базироваться только на основании международного права, где зафиксирован принцип территориальной целостности.

Поэтому нужно наоборот – жестко противодействовать Кремлю. Для этого нужны финансы, политическое понимание того, какие последствия несет современная Россия в целом для европейской цивилизации, конкретное оружие не на складах, а непосредственно на поле боя. Важны те или иные дипломатические решения, которые будут ограничивать возможности России себя вести так, как она сегодня ведет.

Напомним, во время ежегодной встречи французских послов Эммануэль Макрон заявил, что наше государство должно вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам, ведь только украинцы могут это сделать. По мнению президента Франции, такие дискуссии помогут решить вопрос войны с Россией.