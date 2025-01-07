Однак так зване "реалістичне ставлення до територіальних претензій Кремля" згодом знову стимулюватиме агресію Росії. Це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

До теми Макрон заявив, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань

"Це означає ще раз стимулювати агресію"

Михайло Подоляк зазначив, що Макрон особисто доклав дуже багато зусиль для того, щоб у цій війні Росії проти України була поставлена справедлива крапка, і продовжуватиме це робити. Але є певні правила глобального політичного процесу, яких французький лідер дотримується. Тому він пропонує ті чи інші речі.

"Реалістично ставитись до територіальних претензій Росії" означає ще раз стимулювати агресію. Якщо Кремль залишає за собою певні території чи інші здобутки, наприклад, безкарність за воєнні злочини, це стимулюватиме Росію до продовження агресії. Тому що вони не будуть перебудованою країною. Вони будуть розуміти, що не отримали всього доходу, який хотіли отримати з цієї війни, але мають на це подальше право,

– пояснив він.

Тоді Росія перебудується, трансформує свою економіку, повністю переробить її на мілітарний лад. У такий спосіб вони продовжать експансію. У Європі це також усвідомлюють. Справедливий мир може базуватись тільки на підставі міжнародного права, де зафіксований принцип територіальної цілісності.

Тому потрібно навпаки – жорстко протидіяти Кремлю. Для цього потрібні фінанси, політичне розуміння того, які наслідки несе сучасна Росія у цілому для європейської цивілізації, конкретна зброя не на складах, а безпосередньо на полі бою. Важливі ті чи інші дипломатичні рішення, які будуть обмежувати можливості Росії себе поводити так, як вона сьогодні поводить.

Нагадаємо, під час щорічної зустрічі французьких послів Еммануель Макрон заявив, що наша держава повинна вести "реалістичні дискусії" з територіальних питань, адже лише українці можуть це зробити. На думку президента Франції, такі дискусії допоможуть розв'язати питання війни з Росією.