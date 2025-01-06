Така заява лідера Франції прозвучала під час щорічної зустрічі французьких послів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Що заявив Макрон про війну в Україні

Президент Франції вважає, що Сполучені Штати мають допомогти змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів. У той час, як першочерговим обов'язком європейців буде "побудова гарантій безпеки" для України.

На тлі обіцянок Дональда Трампа про завершення війни в Україні за 24 години, Макрон також запевнив, що за нинішніх умов не варто очікувати "швидкого та легкого рішення" щодо повномасштабного вторгнення Росії.

Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє,

– каже французький лідер.

Він також додав, що капітуляція українців не принесе користі ні для європейців, ні для американців. Окрім цього, Макрон зазначив, що довіра до Заходу "буде підірвана", якщо Трамп погодиться на "компроміс" через "втому від конфлікту".