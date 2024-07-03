Пресс-секретарь 47 ОМБр Анастасия Блищик, комментируя 24 Каналу заявление Орбана, озвучила, что часто иностранные журналисты, которые приезжают в подразделения ВСУ, спрашивают, почему бы Украине не попробовать поговорить с Путиным, чтобы закончить войну и ускорить мир.

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Выбора нет, надо бороться со злом

Блищик уверена, что схема "переговоры – мир" просто так не сработает. По ее мнению, как только украинская армия согласится и прекратит огонь, как то предлагает Орбан, россияне уничтожат украинских военных. Ведь России нельзя доверять.

Мы боремся с самым большим злом. Война длится долго, она изнурительная. В таком случае у нас нет выбора. Если у нас такой сосед, то надо бороться дальше. Если остановимся, то проиграем, а завтра тогда придут российские оккупанты и мы будем жить по их законам. Они нас мобилизуют и заставят уже воевать с Польшей,

– озвучила Блищик.