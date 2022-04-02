Соответствующее заявление Владимир Зеленский озвучил в ходе ночного обращения 1 апреля. Президент Украины напомнил, что всей правды о призывниках люди в России не узнают.

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Гарантированная смерть для многих совсем молодых парней

Владимир Зеленский объяснил, что оккупанты решили отметить 1 апреля неразумными шутками – первая касается весеннего призыва, а вторая – касательно коллаборантов в южных районах Украины.

Там стартовал весенний призыв, который выглядит традиционным, но все же отличается от обычных. Ибо призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. А значит, это гарантированная смерть для многих совсем молодых ребят,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский вспомнил – хоть они не наши граждане, а того государства, которое воюет с нами, но наша обязанность их предупредить.

Именно поэтому Президент Украины призвал:

"предупредите каждого такого призывника, их родителей – нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями, не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, чтобы они жили дома;

всей правды об этом призыве и о судьбе призывников россиянам все равно не скажут, однако вы можете донести до них эту правду – сделайте это".

Также Россия пытается собирать в свою армию людей из временно оккупированного Крыма. Президент напомнил, что это нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением, за которое будет ответственность.

"И какой также является аргументом, чтобы санкции против России усиливались", – пояснил президент.

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