Відповідну заяву Володимир Зеленський озвучив під час нічного звернення 1 квітня. Президент України пригадав, що всієї правди про призовників люди в Росії не дізнаються.

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Гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців

Володимир Зеленський пояснив, що окупанти вирішили відзначити 1 квітня нерозумними жартами – перший стосується весняного призову, а другий – щодо колаборантів у південних районах України.

Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський пригадав – хоч вони не наші громадяни, а тієї держави, яка з нами воює, та наш обов'язок їх попередити.

Саме тому Президент України закликав:

"попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків – нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали лиходіями, не віддавайте їх до армії. Робіть все, що можете, аби вони жили вдома;

всієї правди про цей призов і про долю призовників росіянам все одно не скажуть, проте ви можете донести до них цю правду – зробіть це".

Також Росія намагається збирати у свою армію людей з тимчасово окупованого Криму. Президент пригадав, що це порушує міжнародне гуманітарне права і є воєнним злочином, за який буде відповідальність.

"І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались", – пояснив президент.

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