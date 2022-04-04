Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что издание практически открыто объявило официальную позицию России. Уже без маскировки и обмана.

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СМИ откровенно заявило, что Россия официально хочет убивать мирное население Украины. Также Кремль планирует уничтожить всю инфраструктуру и превратить наше государство в разрушенную и выжженную пустыню.

Русские официально и публично призывают к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственническим признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для России, и для ее представителей,

– подчеркнул Подоляк.

Политик заверил, что итоговая цена для России будет "максимально убийственной".

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