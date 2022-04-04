Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що видання практично відкрито оголосило офіційну позицію Росії. Вже без маскування та обману.

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ЗМІ відверто заявило, що Росія офіційно хоче вбивати мирне населення України. Також Кремль планує знищити всю інфраструктуру та перетворити нашу державу на зруйновану та випалену пустелю.

Росіяни офіційно та публічно закликають до масового вбивства за етнічними, соціальними і навіть (ноу-хау) державницькими ознаками. А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для Росії, і для її представників,

– наголосив Подоляк.

Політик запевнив, що підсумкова ціна для Росії буде "максимально вбивчою".

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