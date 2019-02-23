Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"

Одна з головних претензій до нинішньої влади – це не просто безкарність команди Януковича, але фактичне мародерство, коли їхні активи потрапили в руки нових власників, пов'язаних з БПП. "Канал 112", створений людьми з оточення екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, легалізувала нинішня влада і не хоче його позбавляти ліцензії, незважаючи на проросійську пропаганду.

Один з найбільш яскравих прикладів – це те, як за нинішньої влади вдалося легалізувати "Канал 112", що був створений оточенням екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – тим самим, який напряму причетний до насильства над учасниками Революції Гідності.

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Ще в часи Януковича оточення Захарченка побудувало канал хитрим способом – отримавши на п'ять пов'язаних між собою компаній регіональні ліцензії, які сукупно покривали всю територію України. При чому ліцензії передбачали не інформаційне, а розважальне мовлення. Ну і канал протягом всіх років порушував закон про визначення кінцевого власника: замість реальної особи "112 канал" вказував своїми бенефіціарами офшорки, які, в свою чергу, володіли одна одною.

Зрештою, за нової влади ніхто не спромігся розслідувати порушення, які були скоєні "Каналом 112". Але навіть ліцензії, отримані шляхом обману, все одно добігають кінця. І це сталося у вересні минулого 2018 року. Це означає, що "Канал 112" мав припинити мовлення. Але не так сталося, як гадалося.

Мною отримано докази, що чинна влада цілеспрямовано саботує ухвалення рішення про відключення "Каналу 112".

Трішки історії. Минулої осені, 13 вересня 2018 року, на своє засідання зібрався регулятор – Нацрада з телебачення і радіомовлення. Один з членів Нацради Олег Черниш порушив питання про те, що у тих самих п'яти компаній, які отримали в часи Януковича ліцензії та ведуть мовлення під логотипом "112 Україна", ці ліцензії от-от закінчуються – 19 вересня 2018 року.

Оскільки, станом на момент засідання, залишалося менше тижня до закінчення терміну ліцензій, то Нацрада уже мала усі повноваження ухвалити рішення – продовжувати їх чи ні. Оскільки "112 канал" мав цілу купу порушень, їм повинні були відмовити у продовженні. Однак замість ухвалення такого рішення, голова Нацради Юрій Артеменко прикрився якимось листом СБУ. І нібито в цьому листі спецслужба попросила не поспішати з приводу "Каналу 112". Так і сказав: "СБУ просить утриматися".



Відео, де керівник Нацради викручується, щоб не ухвалювати рішення щодо "112 каналу":

Зрештою, під впливом Артеменка – а це багаторічний соратник Петра Порошенка – Нацрада ухвалила рішення перенести питання щодо "112 каналу". А ще через якийсь час "Канал 112" отримав ухвалу суду, яка заборонила розглядати це питання. І, за "дивним" збігом обставин, це був припис того самого Окружного адміністративного суду Києва, керівник якого любить чаювати з президентським смотрящим Олександром Грановським. А сам суд любить ухвалювати абсурдні рішення, приміром, про поновлення Романа Насірова на посаді або відсторонення Уляни Супрун.

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Отже, час було згаяно, "Канал 112" продовжує мовлення, бо рішення про непродовження ліцензій не ухвалено. Ну і ще жовтневе звернення Верховної Ради до Ради нацбезпеки про санкції на 112 не розглядається головою цього органу Петром Порошенком.



Голова Нацради Юрій Артеменко

Я зацікавився, що ж це за лист СБУ, яким глава Нацради Артеменко прикрився, щоб не розглядати питання про відключення 112. І ось у своїй депутатській пошті я знайшов відповідь на своє звернення, яке направила СБУ. Побачене вражає!

Виявляється, СБУ виступило з абсолютно іншого рекомендацією, ніж її артиклював Артеменко. СБУ стверджує, що "Канал 112" не повинен (!) отримати продовження ліцензій. Зацитую цей лист СБУ: "За результатами аналізу інформаційної діяльності групи компаній, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна", прослідковується тенденція до зростання кількості елементів деструктивної пропаганди держави-агресора в передачах телеканалу".

Це, нагадаю, пише СБУ на Нацраду! Ще одна цитата: "Крім цього, зміни в структурі власності т.зв. групи компаній "112 Україна" свідчать про можливі спрямування держави-агресора до встановлення опосередкованого контролю за діяльністю мовника в цілях ефективного впровадження технології впливу на свідомість громадян України у власних інтересах".

Далі СБУ підтверджує, що 112 "неодноразово порушували умови ліцензій та вимоги законодавства, що підтверджувалося відповідними рішеннями і санкціями Національної ради". І тут же висновок спецслужби: "Просимо розглянути питання щодо відмови у продовженні строку дії ліцензій на мовлення компаніям, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна".

Ще раз вчитайтеся у ці слова. "Розглянути питання щодо відмови у продовженні ліцензії". Це просить СБУ в своєму вересневому зверненні до Нацради. Тоді як голова Нацради сказав, що СБУ просила не поспішати з таким рішенням!



Відповідь СБУ на запит



Копія листа СБУ до Нацради з питань телерадіомовлення

А що відбулося далі? Після того, як Банкова руками Артеменка зняла з розгляду питання про ліцензії для 112, канал купив Медведчук і оформив на свого депутата Тараса Козака. І сьогодні "112 канал" став головним рупором чинної влади, конкурувати з яким може тільки канал "Прямий".

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Тобто ми бачимо, як чинна влада, яка прийшла в свої високі кабінети на крові жертв майдану, не лише допомагає Захарченку пристроїти телеканал в правильні руки Медведчука. Вона також знімає з розгляду питання, що мало би наслідком непродовження "Каналу 112" ліцензій. Це ні що інше, як зрада. І за цю зраду ми маємо право відплати вже через декілька тижнів.