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      Прямых поставок газа из России не будет, – Оржель

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      Алексей Оржель / kmu.gov.ua

      В новом протоколе о продлении транзита газа в Европу не упоминается о прямой поставке газа из Российской Федерации в Украину.

      Об этом заявил на брифинге министр энергетики Украины Алексей Оржель. Он пояснил: "Относительно прямых поставок, то мы исключили эту позицию. То есть вы увидите в протоколе, если потенциально они и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба".

      К слову: "Нафтогаз" отзовет иск к "Газпрому" на 12,25 миллиарда долларов

      Однако в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямой поставки нет. Там написан лишь принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас это также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, что там действительно есть европейский хаб,
      – сказал Оржель.

      Вместе с тем слова министра подтвердил заместитель главы "Нафтогаза" Юрий Витренко и отметил: "В протоколе указано, что стороны, то есть Украина, ЕС и Россия рассмотрят вопрос поставок газа. Но это не часть пакета. Никаких договоренностей относительно поставок газа прямых или косвенных в этом протоколе нет".

      Также добавил, что в протоколе не упоминается об арбитраже по активам, которые есть в оккупированном Крыму и принадлежат группе "Нафтогаз".

      "Это отдельный процесс, а стороной этого процесса является Российская Федерация, которая отвечает определенным искам "Нафтогаза", – пояснил он.

      Что известно о новой договоренности между Украиной и Россией?
      Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет. Значит, голубое топливо из Российской Федерации будет импортироваться по нашей ГТС в страны Европы без перебоев. Соответствующий документ 20 декабря подписали представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Минске. Согласно с ним, не только продлят договор о транзите, срок действия которого истекает 1 января 2020 года, но и урегулируют взаимные претензии. А именно – Москва обязалась выплатить Киеву 3 миллиарда долларов долга.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Газовый конфликт Газ Газпром Нафтогаз Газовый контракт Евросоюз Новости России Алексей Оржель
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