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Аэропорт Кабула, который находится под контролем американцев, атаковали 5 ракет. Все снаряды перехватила система противоракетной обороны, эвакуацию людей продолжили.

Полный выпуск "Про главное" за 30 августа: смотрите видео