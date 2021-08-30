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Аеропорт Кабула, який перебуває під контролем американців, атакували 5 ракет. Усі снаряди перехопила система протиракетної оборони, евакуацію людей продовжили.

Повний випуск "Про головне" за 19:00 30 серпня: дивіться відео