В выпуске программы "Pro главное" за 15 июня – в Украине возобновляется международное авиасообщение. Украинцы могут летать в Албанию, США и Великобританию. На днях воздушное пространство откроют Турция, Кипр, Грузия, Черногория. В Украине могут ужесточить карантин, Кабмин готовит изменения в соответствующее постановление. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания

Также в выпуске "Pro главное" на 24 канале: Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы. Кроме этого, обязал конфисковать часть его имущества. Юлия Тимошенко поддержит Олега Ляшко на выборах в Раду осенью на 208 округе на Черниговщине. Ранее в фейсбуке появились снимки политиков, которые чаевничали на террасе одного из столичных кафе.